Pnrr Calabria, la sottosegretaria Nesci annuncia: “Destinati 17,2 milioni per le aree interne”

“Il nostro impegno per lo sviluppo del territorio prosegue: abbiamo destinato altri 17,2 milioni di euro alla Calabria per favorire la crescita delle aree interne. Con il decreto MIMS di riparto delle risorse previste dal Fondo complementare del PNRR, la nostra regione avrà a disposizione ulteriori risorse per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della rete viaria di accesso alle aree interne”. Lo annuncia la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci, che aggiunge: “Oltre 17 milioni di euro saranno quindi impiegati a favore delle aree interne, così ripartiti: 3,8 milioni all’area Grecanica, 5.4 al versante Ionico-Serre, 3,3 al Reventino-Savuto e 4,4 milioni alla Sila e Presila. Una nuova opportunità per contrastare il rischio idrogeologico, le carenze infrastrutturali e lo spopolamento. Dallo sviluppo delle aree interne passa il rilancio di tutta la Calabria”, conclude Nesci.

