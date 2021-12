Corigliano Rossano, notte di fuoco a Schiavonea: incendiata un'altra auto, lambito un appartamento

Torna l’incubo delle notti di fuoco a Corigliano Rossano. Dopo un periodo di relativa calma la notte scorsa una vettura è andata a fuoco nella frazione Marina di Schiavonea. Poco dopo l’una di notte una Renault Clio parcheggiata in via Maratea è andata a fuoco. Al momento non si hanno ancora elementi certi circa la natura dolosa dell’origine del rogo, anche se la pista maggiormente accreditata resta questa vista anche la pioggia battente che nella serata si è riversata sulla città.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno provveduto a domare le fiamme e mettere in sicurezza i luoghi. Soprattutto perché la vettura era parcheggiata a ridosso di una palazzina che ha subito diversi danni. Liquefatte dalle fiamme tapparelle e danneggiati gli infissi dell’appartamento posto al piano terra, mentre altri danni sono stati causati anche all’abitazione del primo piano. Il lavoro degli uomini del 115 ha quindi evitato che l’incendio potesse arrecare danni ben più seri alla palazzina. Le lunghe lingue di fuoco hanno reso necessario anche l’intervento dei tecnici dell’Enel che in via precauzionale hanno lavorato per togliere l’energia elettrica dall’intero quartiere.

