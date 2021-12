Foggia, ancora incidenti sulla SS16: cinque feriti, tre in ospedale

Ormai è cronaca di tutti i giorni: la Statale 16, con il tratto Foggia-Termoli (ad una sola corsia) continua a essere teatro di scontri tra mezzi. Due incidenti, in poche ore, ma questa volta fortunatamente solo feriti lievi tra cui un uomo e due donne ricoverati all'ospedale di Termoli. Nel primo caso si tratta di un 50enne di Lucera. Due diversi incidenti stradali avvenuti all'altezza di Campomarino e di Termoli (in provincia di campobasso). Nel primo incidente lo scontro tra un auto ed un mezzo pesante, nel secondo tra due auto. In ospedale anche due donne: una 66enne di Campomarino (Cb) e una 44enne di Roseto Valfortore (Fg). Sul posto oltre ai vigili del fuoco, che hanno rimosso il mezzo pensante nel primo incidente), anche le forze dell'ordine che hanno fatto i rilievi del caso per i due incidenti.

