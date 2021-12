Il Cosenza sbatte sul palo e poi c'è solo il Pisa (0-2): quarto ko di fila al "Marulla"

Cosenza-Pisa 0-2

Marcatori: 9′ pt Touré, 7′ st (rig.) Cohen.

Cosenza: Matosevic 5.5; Pirrello 5.5, Tiritiello 5, Rigione 5, Corsi 5.5 (22' st Sy 5.5); Carraro 5 (28' st Vallocchia 5.5), Palmiero 5; Caso 5 (11' st Florenzi 6.5), Boultam 5 (28' st Sueva 5), Millico 5.5 (11' st Pandolfi 5); Gori 5. All. Occhiuzzi.

Pisa: Nicolas 6; Hermannsson 6, Leverbe 6.5, Caracciolo 6.5; Touré 6.5 (30' st Piccinini 6), Sibilli 6, Nagy 6.5, Di Quinzio 6.5 (4' st Siega 6), Beruatto 6.5; Masucci 7.5 (38' st Berra sv), Cohen 7 (30' st Cisco sv). All. D’Angelo.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Note: 2.079 spettatori (103 ospiti), per un totale di 15.996 euro di incasso. Ammoniti: Di Quinzio, Touré, Carraro. Angoli: 7-1 . Recupero: 0′ pt; 5' st.

Solita storia al "Marulla". Passa anche il Pisa nonostante un nutrito gruppo di giocatori out a causa del Covid (su tutti il bomber Lucca, ma anche Lucca, Gucher, Marin e Marsura). Contro il Cosenza di Occhiuzzi, però, ai nerazzurri basta anche una squadra toscana rimaneggiata a causa dell'emergenza sanitaria. I rossoblù, in pratica, si spengono sul palo colpito da Millico (con deviazione). Invece di alimentare l'entusiasmo, i silani perdono la bussola sin da subito e i toscani ne approfittano con un gol per tempo (Traoré sotto misura dopo una parata complicata ma non perfetta di Matosevic e Cohen su rigore, procurato dallo stesso Traoré fermato irregolarmente da Carraro). Nel finale, Gori ha l'occasione di riaprire la gara ma spreca.

