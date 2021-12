Draghi: spirito di collaborazione anche sulle sfide del 2022. Il Pnrr è il piano di tutto il Paese

«Grazie alla politica estera l’Italia è più forte, più influente, più credibile. Lo stesso spirito di collaborazione, la stessa determinazione, lo stesso orgoglio di rappresentare l’Italia ci deve accompagnare anche il prossimo anno. Abbiamo davanti sfide significative, da cui dipende la nostra credibilità davanti ai cittadini e ai nostri partner». Lo dice il premier Mario Draghi alla conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina, citando per prima tra le sfide la realizzazione del Pnrr.

«La prima sfida è l’attuazione del Pnrr - ha detto Draghi - Nei prossimi cinque anni, dobbiamo investire 191,5 miliardi di euro, a cui si aggiungono altri fondi per un totale di 235 miliardi di euro. Ci siamo impegnati a ridurre i divari, accelerare la transizione digitale ed ecologica, migliorare la scuola, la sanità e a riformare in modo profondo l’economia. Il Pnrr non è il piano di rilancio di questo governo. È il piano di tutto il Paese. Spetta a tutti - politici, funzionari, imprenditori, parti sociali - contribuire alla realizzazione in modo rapido, efficiente, onesto».

