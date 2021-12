Vaccino, Bassetti: "La quarta dose? Forse sì, non è fine del mondo"

«Israele avrà dei dati. Personalmente non li ho ancora visti, ma sicuramente una quarta dose potrà servire per alzare ulteriormente le barriere. Probabilmente per un pochino di tempo ogni 6 mesi dovremmo farci una dose, non è la fine del mondo». Lo dice l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, in relazione all’ospedale di Israele alla quarta dose del vaccino anti-Covid per over 60 e medici. «Probabilmente nel 2022 ci sarà la quarta dose - dice Bassetti - oggi noi dobbiamo pensare alla terza dose, e per la quarta dose dovremo ragionare da aprile-maggio in poi».

Con Omicron in circolazione, tra l’altro, potrebbe essere necessaria una quarta dose aggiornata per la variante. «Andrà valutato anche questo, intanto facciamo la terza che copre sicuramente bene. Noi stiamo vivendo una vita normale e se quattro dosi ci fanno vivere così, non vedo il problema - spiega - tra l’altro ho i dati del Sudafrica e dicono che probabilmente è meno aggressiva. Se ne stanno accorgendo anche in Inghilterra, dove stanno vedendo meno ospedalizzazioni di quello che avevano previsto. Bisognerebbe ascoltare i medici che guardano i malati da vicini: i sintomi sono più blandi e la durata della malattia è più breve. Il problema sta in un ordine di idee: se abbiamo un virus che si dissemina molto velocemente, come il morbillo, significa avere tante persone in isolamento». E sulla canzone pro vaccini intonata con i due colleghi Andrea Crisanti e Fabrizio Pregliasco dice: «Era un modo per veicolare un messaggio pesante in un modo leggero. Lo rifarei senza dubbio». «Io e Crisanti che, dopo 2 anni di polemiche, cantiamo insieme a me è sembrato un bel messaggio. Un modo di voler sdrammatizzare. All’interno di una trasmissione, 'Un Giorno da Pecorà, da sempre satirica», dice Bassetti. «Il video lo hanno visualizzato in 20 milioni. Secondo me abbiamo raggiunto un obiettivo importante: si è parlato delle vaccinazioni per due giorni. E non in chiave negativa».

In Israele la quarta dose da domenica

La somministrazione della quarta dose contro il Covid in Israele potrebbe partire domenica, se il direttore generale del ministero della sanità Nachman Ash approverà il consiglio giunto dal team di esperti nella lotta alla pandemia. Lo riporta la tv Canale 12 ricordando che le casse mutue sono state già avvisate della necessità di inoculare la dose agli over 60, alle persone immunodepresse e agli operatori sanitari. Secondo il ministro Nitzan Horowitz sono ancora in corso consultazioni in merito con esperti in Gran Bretagna e negli Usa.

Crisanti: da Israele notizie non positive

«Da Israele arriva una notizia sicuramente non buona. Evidentemente a 6 mesi dalla terza dose emerge un calo della protezione importante. Avranno sicuramente più dati: hanno iniziato la terza dose a luglio e siamo quasi a gennaio. Comunque aspettiamo perché queste cose vanno viste in evoluzione». Lo dice all’AGI Andrea Crisanti, microbiologo dell’università di Padova, in relazione alla decisione di Israele che ha deciso di estendere la quarta dose ai medici e agli over 60. E sulla canzone di natale cantata con i colleghi Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco spiega: «L'ho fatto per i bambini, una filastrocca per avvicinarli alla vaccinazione». «Abbiamo tanti 'solonì che criticano, ma poi non gli si tocchino le discoteche perchè si stracciano le vesti, mai toccare il ristorante e il divertimento. Questo davanti a tanti morti», accusa il microbiologo. «E' stata una manifestazione nazionale di ipocrisia», conclude.

