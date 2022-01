Oroscopo di domani 2 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo domani 2 gennaio 2022: Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani

Ariete

State attenti a non sbagliare tattica, per conquistare il cuore di una persona che ha saputo catalizzare il vostro interesse. Moderate la vostra irruenza! Sarete apprezzati dagli amici per il grande spirito di iniziativa, la simpatia e la capacità di divertirvi.

Toro

Con la Luna in trigono a Urano, chi vi ama cercherà di starvi vicino in tutti i modi. Sperimenterete la dimensione più appassionata dell’amore. Vivrete con intensità le vostre esperienze e riuscirete a coinvolgere gli altri con il vostro entusiasmo.

Gemelli

Finite le feste, con Giove contro, non continuate a eccedere a tavola. Rischiate di dover rinnovare il guardaroba... Piuttosto dedicatevi a uno sport. State spendendo troppo. Siate più parsimoniosi e mettete un freno alle uscite, pianificandole meglio.

Cancro

Vista la Luna in opposizione, con il partner siate più disponibili all’ascolto, più elastici nell’accogliere le sue motivazioni, e le cose miglioreranno. Pensare e riflettere è bene, ma se esagerate, finirete nel perdervi in sterili elucubrazioni. Buttatevi!

Leone

Grazie a Marte che vi sostiene, saprete trasmettere a chi è nel vostro cuore quel senso di protezione che dissolve le esitazioni e alimenta la fiducia. Saturno ostile consiglia riposo. Non rubate ore al sonno, perché la forma psicofisica potrebbe risentirne.

Vergine

Venere e Plutone in Capricorno continuano a favorirvi: i rapporti affettivi e di amicizia andranno a gonfie vele. Intesa illuminante con la dolce metà. Fate attenzione al portafogli. Essendo Giove opposto, si prevedono diverse uscite per spese obbligate.

Bilancia

Con Mercurio e Marte che vi proteggono, sarete più disposti al dialogo con il partner e più aperti a cambiare le abitudini che non piacciono all’altro. Un familiare o un amico vi daranno dei consigli preziosi: fatene tesoro, vi torneranno molto utili.

Scorpione

Le responsabilità professionali sono molte, ma avrete la forza per sopportarle. Provate però a non sovraccaricarvi e a non porvi obiettivi impossibili. Qualche screzio in famiglia, ma di poco conto. Siate più pazienti, in particolare con le persone anziane.

Sagittario

Su lavoro siete impegnati su più fronti, tutti con numerose incertezze. Affrontandoli uno alla volta con serenità di giudizio e piglio, tutto sarà più semplice. Giove a tavola, in questo periodo, è un problema e vi sottopone a tentazioni continue. Controllatevi!

Capricorno

Con il Sole nel segno congiunto alla Luna, che crea ottimi aspetti con Giove e Urano, troverete soluzioni a problemi che sentite come soffocanti. Novità in vista. Se finora siete stati spettatori, ora diventerete protagonisti principali in più di una situazione.

Acquario

L’aiuto di Mercurio e Saturno vi permetterà di dimostrerete quanto valete, passando all’azione e sapendo imporre con decisione le vostre opinioni. Mercurio è nel vostro cielo: dopo una pausa di riflessione, tornate alla carica per risolvere una questione complessa.

Pesci

Con Nettuno e Giove che transitano in casa vostra, amici della Luna in Capricorno, sarete messi in grado di esprimere al meglio il vostro romanticismo. Qualche piccolo disturbo psicosomatico, dovuto a Marte che vi osteggia, sparirà in breve tempo.

