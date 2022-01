Bari alla prova Catania, Mignani: “Vogliamo i 3 punti”

“Riprendiamo da dove abbiamo interrotto: abbiamo bisogno di vincere”. Il tecnico del Bari, Michele Mignani, vuole cominciare il 2022 (iniziato in ritardo a causa dell’interruzione del campionato di serie C per oltre un mese) con il passo giusto, battendo il Catania nel match di domenica 23 gennaio alle 17,30 al San Nicola. “Una sosta così lunga è sempre un’incognita, ma i dubbi varranno per tutti”, prosegue Mignani. “Moltissime squadre hanno avuto problemi con il Covid, ma noi adesso abbiamo tutti a disposizione: ci siamo preparati a dovere. L’importante sarà non sottovalutare il Catania: una compagine di valore, nonostante le defezioni ed i problemi societari. Abbiamo bisogno di vincere e bisognerà dare tutto per conquistare i tre punti. Il mercato? Sono pienamente soddisfatto della rosa che alleno, ma la società è vigile: se ci saranno occasioni per migliorare ulteriormente il gruppo, la dirigenza le valuterà”. Oltre gli squalificati Maita e Scavone, si aggiunge alla lista degli indisponibili pure Bianco, a causa di un affaticamento muscolare. Si riducono, quindi, i dubbi di formazione: in difesa, Mazzotta è in vantaggio su Ricci a sinistra, con Pucino a destra e Celiento-Terranova coppia centrale. Scelte obbligate a centrocampo: Di Gennaro sarà il regista, Mallamo e D’Errico le mezzali, Botta il trequartista. In attacco, Paponi sembra favorito su Cheddira per affiancare Antenucci. Rientra tra i convocati pure capitan Di Cesare a tre mesi dall’infortunio al ginocchio: partirà dalla panchina. Ecco la probabile formazione dei biancorossi.

Bari (4-3-1-2): 1 Frattali, 25 Pucino, 5 Celiento, 26 Terranova, 23 Mazzotta; 99 Mallamo, 21 Di Gennaro, 14 D’Errico; 10 Botta; 88 Papaoni, 7 Antenucci. A Disp: 13 Polverino, 22 Plitko, 24 Belli, 6 Di Cesare, 3 Gigliotti, 31 Ricci, 20 Lollo, 30 Marras, 9 Simeri, 11 Cheddira, 18 Citro. All. Mignani.

