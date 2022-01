Aggredisce l'anziana madre, lei chiama i carabinieri e lo fa arrestare

Dovrà rispondere di maltrattamenti contro i propri familiari un 59enne di Tortorici, arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri ed attualmente ristretto in carcere. A sollecitare il pronto intervento dei militari dell’Arma della stazione oricense è stata la stessa madre del 59enne che ha denunciato di aver subito un’aggressione da parte del figlio. L’uomo è stato quindi trovato sul posto dai Carabinieri in evidente stato di alterazione psicofisica mentre la donna, che ha riferito di essere stata minacciata e aggredita fisicamente, è stata soccorsa e condotta per le cure del caso presso il locale Pte, dove le sono state riscontrate escoriazioni in varie parti del corpo ed un forte stato d’ansia.

L’attività di indagine svolta dai Carabinieri con il coordinamento della Procura della Procura della Repubblica di Patti, nell’ambito di una pronta risposta congiunta di forze dell’ordine e autorità giudiziaria per scongiurare il protrarsi di simili situazioni, ha quindi portato alla scoperta di una condotta reiterata da parte dell’uomo che, in tempi diversi, avrebbe assunto comportamenti minacciosi e vessatori nei confronti della madre, ingenerando nella vittima forti timori per la sua incolumità. Concluse le formalità di rito in caserma, il 59enne accusato di maltrattamenti contro familiari conviventi è stato quindi accompagnato alla casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto in attesa dell’udienza di comparire di fronte al Gip del Tribunale di Patti per l’udienza di convalida.

