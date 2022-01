Il cittadino onorario di Trani Antonino Di Matteo tra i più votati... dopo Mattarella

Il cittadino onorario di Trani, Antonino Di Matteo, 60 anni, presidente dell'Associazione nazionale magistrati di Palermo, costretto da tempo a vivere e circolare sotto scorta poiché bersaglio dichiarato della mafia, è stato indicato da una parte dei grandi elettori sia Dalla quarta all’ottava votazione per il presidente della Repubblica: il magistrato è stato votato rispettivamente con un massimo di 61 voti voti.

In occasione della quarta votazione è stato il più votato dopo il presidente riconfermato Sergio Mattarella, in quella finale terzo dopo il Capo dello Stato e Carlo Nordio.

Di Matteo è stato dichiarato cittadino onorario dal consiglio comunale il 13 febbraio 2020, insieme con Liliana Segre, Ugo Foà e Laura Escalada Piazzolla, su proposta da tempo avanzata dal Movimento 5 stelle, «per il suo impegno nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata ed ogni tipo di fenomeno mafioso, atto di attenzione e vicinanza dell'amministrazione comunale a chi, in questo momento, è più esposto nella difesa dei valori di libertà».

© Riproduzione riservata