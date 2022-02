L'ultima trovata dei no vax: "Procura day", intasare la Giustizia con centinaia di denunce contro il Governo

La protesta dei no vax non sembra avere limiti. Dopo i blocchi ai centri vaccinali - come riferisce Repubblica.it - l'ultima offensiva consiste nella denuncia formale per violenza privata nei confronti del Governo italiano. Non una singola querela, ma migliaia con l'intento di fare inceppare la giustizia nel Paese. A Padova, ad esempio, qualche giorno fa ne sono state raccolte quasi 500, a Pesaro 80, a Lucca una sessantina. Vengono depositate in blocco nel corso di apposite giornate che sono state battezzate "Procura day". L'obiettivo è quello di inchiodare gli apparati giudiziari.

