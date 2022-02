Venti di guerra in Ucraina: gli Usa inviano altri 3.000 soldati in Polonia, Germania e Romania

Joe Biden ha formalmente approvato la decisione di inviare truppe supplementari nell’Europa dell’est per rinforzare il fianco orientale della Nato in caso di invasione russa dell’Ucraina. Il Pentagono annuncerà già oggi che i soldati arriveranno a destinazione «nei prossimi giorni». Lo riferisce la Cnn, citando fonti dell’amministrazione.

Gli Usa invieranno truppe supplementari in Polonia, Germania e Romania in risposta alle crescenti tensioni con la Russia sull'Ucraina. Lo riferiscono fonti dell’amministrazione americana. In particolare Joe Biden manderà questa settimana 2.000 soldati da Fort Bragg, North Carolina, in Polonia e in Germania e una parte di uno squadrone Stryker di circa 1.000 militari basato in Germania in Romania.

Ministro ucraino: truppe russe non sufficienti a invasione

L’Ucraina «si prepara ad ogni scenario» nella crisi con la Russia e ritiene che «tutto è possibile», ma giudica ancora che le truppe russe mobilitate vicino al confine «non sono sufficienti per un’invasione su larga scala». Lo ha ribadito oggi il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba in una conferenza stampa online con i giornalisti stranieri. Kuleba ha detto di ritenere che in questo momento «il piano A della Russia è quello di provocare una destabilizzazione dell’Ucraina attraverso la minaccia di un uso della forza».

