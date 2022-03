Caso Nori: dopo le polemiche il corso su Dostoevskij si farà

Il corso su Dostoevskij di Paolo Nori si farà: lo rende noto l’università di Milano-Bicocca, che "è un ateneo aperto al dialogo e all’ascolto anche in questo periodo molto difficile che - si legge in una nota dell’università - ci vede sgomenti di fronte all’escalation del conflitto." L’ateneo «conferma che tale corso si terrà nei giorni stabiliti e tratterà i contenuti già concordati con lo scrittore. Inoltre, la rettrice dell’Ateneo incontrerà Paolo Nori la prossima settimana per un momento di riflessione».

La ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, ha contattato questa mattina lo scrittore Paolo Nori e la rettrice dell’Università Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni, per avere chiarimenti. «Bene che l’Università Milano-Bicocca abbia rivisto la propria decisione», ha poi detto. «È molto importante che si tengano le lezioni di Paolo Nori, con l’appoggio dell’ateneo. Dostoevskij è patrimonio dal valore inestimabile e la cultura resta libero terreno di scambio e arricchimento. Il Ministero dell’Università e della Ricerca promuove il fondamentale ruolo delle università come luogo di confronto e di crescita comune».

© Riproduzione riservata