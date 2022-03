Crotone, piazza Martiri delle Foibe imprigionata nel degrado

Progetto Phayllos, dopo un sopralluogo ha preso atto dell'attuale stato di degrado in cui versa Piazza Martiri delle Foibe a Crotone. "Ricordando che la questione delle foibe, dove migliaia di italiani sono stati trucidati dai comunisti slavi è una vicenda triste, che catalizza ogni anno a ridosso del giorno del ricordo (e non solo) gli sguardi dei cittadini, per via delle commemorazioni che queste piazze sono destinate ad ospitare.

Visto, inoltre, gli intollerabili atti di vandalismo ideologico; per una questione di moralità; per il decoro urbano e per tutto ciò non possiamo che insistere sul sindaco di Crotone, affinché la piazza in questione venga restituita ai cittadini, ripulita dal degrado ed organizzata come spazio verde e pulito con arredi urbani nuovi, adatta a rappresentare il cordoglio degli italiani per questa triste vicenda storica", affermano Davide Pirillo e Andrea Iuliano in rappresentanza del gruppo.

© Riproduzione riservata