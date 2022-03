Oroscopo Scorpione di oggi 27 e domani 28 marzo

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 27 marzo?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Giornata poco esaltante, con la Luna poco disponibile nei vostri confronti. Nelle faccende pratiche e domestiche oggi rischiate di essere un po’ inconcludenti. Prevedibile la richiesta di maggiore collaborazione in famiglia, date la precedenza al bisogno di serenità. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

© Riproduzione riservata