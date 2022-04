Infortunio mortale sul lavoro in una fabbrica di imballaggi, la 'Cavalleri Unipersonale' ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. La vittima, Davide Scanio, 32 anni appena compiuti, residente in paese, è stato agganciato da un macchinario a rotazione vicino al quale stava lavorando e scaraventato a terra. Ha battuto violentemente la testa a terra ed è morto sul colpo

