Oroscopo Scorpione di oggi 11 aprile e domani 12 aprile

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 11 aprile?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

La Luna nel Leone, in conflitto con il vostro segno, stuzzica il naturale istinto alla ribellione, ingenerando tensioni, contrasti e malintesi. Passione e forza non mancano nei vostri sentimenti, peccato che il partner sia di cattivo umore. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

