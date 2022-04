Oroscopo Scorpione di oggi 12 aprile e domani 13 aprile

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 12 aprile?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Atmosfera sottotono, come di solito accade quando la Luna visita il segno del Leone. Possibili rimedi? Una giornata di riposo: tutto può attendere. La quotidianità con le sue dinamiche vi assorbe e lascia poco spazio al piacere di vivere. Come mai tante ansie? Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

