Oroscopo Scorpione di oggi 17 aprile e domani 18 aprile

Scorpione

Con il trigono della Luna a Marte, potete dormire sonni tranquilli, la vostra domenica imbocca il binario giusto e procede senza scosse. Peccato sprecare la vostra lucidità quando è festa, serbatela per risolvere domani un’eventuale grana professionale. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

