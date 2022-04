È precipitato per circa 100 metri mentre stava scendendo in doppia cordata dalle Placche Zebrate di Pietramurata, in Trentino. Nelle scorse ore è morto al Santa Chiara di Trento. Giovanni Bernabè, 18 anni, residente in città. A dare l'allarme, il compagno di cordata. Nonostante il tempestivo intervento dell'equipe medica, il giovane climber è deceduto in ospedale.

