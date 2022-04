Oroscopo Scorpione di oggi 28 aprile e domani 29 aprile

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 aprile?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

I cambiamenti familiari in atto innervosiscono voi e i vostri cari. Si è innescato il processo di metabolizzazione, ma l’esito non è immediato. Acume e capacità di reagire, per dare risposte venate di ironia a persone non all’altezza della vostra intelligenza. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

