Il Lecce si fa male da solo: sconfitto in rimonta a Vicenza. Petardo in campo, Contini in barella

Vicenza batte Lecce 2-1 in una partita della 37esima giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Romeo Menti di Vicenza. I gol: nel secondo tempo Espeto per gli ospiti al 24', Djily Diaw su rigore per i veneti al 49' e, sempre per i padroni di casa, Ranocchia al 103'. La partita era stata interrotta per 10' per consentire il soccorso al portiere dei veneti, Contini, stordito dal lancio di un petardo da parte dei supporter pugliesi per festeggiare il gol dell’1-0 segnato da Strefezza. C’è stato bisogno dell’intervento dei soccorsi in campo, con Contini che è costretto a uscire dal campo in barella. Si spera che per il portiere del Vicenza stia bene e non sia nulla di grave l’infortunio riportato a seguito del brutto gesto dei tifosi ospiti allo Stadio Romeo Menti di Vicenza.

VICENZA-LECCE 2-1

RETI: 24' st Strefezza (L); 49' st Diaw (V) rig., 58' st Ranocchia (V)

VICENZA (3-4-2-1): Contini (29' st Grandi); Brosco, De Maio, Bruscagin (29' st Giacomelli); Maggio, Zonta (16' st Meggiorini), Cavion (50' st Dalmonte), Lukaku (29' st Crecco); Da Cruz, Ranocchia; Diaw. All.: Baldini

In panchina: Giacomelli, Pasini, Padella, Bikel, Boli, Cappelletti, Cester, Alessio

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Gallo; Blin (35' pt Helgason), Hjulmand, Gargiulo; Strefezza (39' st Ragusa), Coda, Di Mariano (39' st Lisykowski). All.: Baroni

In panchina: Bleve, Plizzari, Tuia, Bjorkengren, Barreca, Calabresi, Majer, Asencio, Rodriguez

ARBITRO: Maurizio Mariani di Roma

© Riproduzione riservata