Ferrara, bimbo cade in fossa biologica: è grave

Un bambino di un anno e mezzo è caduto accidentalmente in una vasca biologica a Portomaggiore, in provincia di Ferrara. E’ successo nel pomeriggio e il piccolo è stato portato all’ospedale di Cona (Venezia): le sue condizioni sono gravissime. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per capire la dinamica. Il bambino è stato rianimato sul posto e poi portato d’urgenza in ospedale. Pare che il bambino abbia camminato sopra la cisterna e il coperchio abbia ceduto. All’interno, liquidi e fanghi reflui utilizzati nell’ambito della ditta di famiglia, che ha sede di fianco all’abitazione. La prima persona a soccorrerlo, in via Donatori di sangue, sarebbe stata la bisnonna. Poi sono intervenuti i carabinieri e il 118 per tentare tutte le manovre necessarie per provare a salvarlo. Anche i vigili del fuoco stanno approfondendo la dinamica dei fatti.

