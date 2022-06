Concorso sergenti Esercito, arriva una nota esplicativa per le prove scritte

Il SIULM Esercito esprime soddisfazione per la tempestività di risposta fornita dalla Direzione Generale per il Personale Militare che già venerdì 11 giugno ha pubblicato una nota di chiarimento alle problematiche tecniche occorse nello svolgimento delle prove scritte di cultura generale e di cultura professionale militare del 26° concorso Sergenti dell’Esercito (la nota).

In particolare, come potrete leggere nel link, nella nota di PERSOMIL, “la ditta assuntrice del servizio di correzione ha erroneamente fornito, per cause in fase di accertamento, dei codici a barre non univoci. Questo ha causato il fatto che un singolo modulo risposta fosse associabile a più concorrenti.

E’ stato pertanto deciso di far ripetere la prova ai soli concorrenti interessati dalla problematica il prossimo 14 giugno 2022.” A garanzia di tutti i concorrenti la predetta Direzione Generale ha previsto la possibilità per i concorrenti, nel numero massimo di tre, di poter presenziare ai controlli e alla correzione della prova. Medesima possibilità è stata data anche ai concorrenti per i quali non è stata disposta la convocazione.

Per quanto riguarda l’altra criticità che riguarda il precedente concorso straordinario per il reclutamento di 167 sergenti dell’Esercito, dove alcuni nostri iscritti avevano lamentato la comunicazione verbale e senza preavviso, da parte della Commissione esaminatrice, dei coefficienti di valutazione dei singoli quesiti a risposta multipla di cui consisteva la citata prova scritta, fonti interne della Difesa ci riferiscono che sono in corso degli approfondimenti tecnici volti a individuare le criticità da noi segnalate. Fermo restando che il SIULM promuoverà l’iniziativa a favore dei candidati chiedendo un intervento in autotutela dell’Amministrazione della Difesa.

