Trani, furto di giocattoli nella scuola materna Dell'Olio. La dirigente: "Gesto incivile"

Spregevole furto di giocattoli, nella scuola materna Dell'Olio, in occasione del referendum sulla giustizia di domenica scorsa. A darne notizia il dirigente scolastico del Primo circolo didattico, Paola Valeria Gasbarro, particolarmente dura con gli autori del furto, che hanno stanato e sottratto i giocattoli posti sotto custodia, «perché - afferma - hanno sottratto giocattoli che, seppure di scarso valore commerciale, ne hanno enorme dal punto di vista ludico ed educativo per i nostri bambini. E rubare ai bambini significa essere l'espressione di una inciviltà mai vista prima».

In ogni caso la scuola non ha sporto denuncia e si adopererà per fare ritrovare, all'inizio del prossimo anno didattico, ancora più giocattoli ai bimbi dopo questa traumatica esperienza.

