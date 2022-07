Catanzaro, il Sant’Anna hospital vince anche al Consiglio di Stato

«Gli atti dell’Asp di Catanzaro emessi contro il Sant’Anna hospital erano illegittimi». Lo ha ribadito il Consiglio di Stato respingendo l’appello dell’Azienda sanitaria provinciale contro la sentenza con cui il Tar aveva ritenuto valido ed efficace l’accreditamento della clinica anche per l’anno 2020. Pienamente accolte le tesi difensive del legale della clinica Sant’Anna, l’avvocato Alfredo Gualtieri, che ha assistito la struttura in tutti i contenziosi del passato contro l’Asp. Nella articolata sentenza il Consiglio di Stato conclude rilevando che «le censure dell’appellante, in quanto dirette a rimettere surrettiziamente in discussione, con argomenti già ampiamente esaminati e confutati da questo Consiglio di Stato, l’autorità di questo giudicato, sono a maggior ragione infondate e vanno tutte respinte».

