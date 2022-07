Continuano i problemi idrici in città. Sono in corso disagi per le zone di Eremo, Condera, Borrace, per una perdita importante in zona Santa Domenica e che sarà risolta nella giornata di domani. Anche in zona San Sperato continua ad esserci il problema, lo stesso è in via di soluzione. A Sambatello invece, il comune fa sapere che il problema alla rete è stato risolto oggi. Molti quartieri, quindi, continuano a ricevere l'acqua col contagocce.

