Maltratta la compagna per 8 anni, arrestato dai carabinieri di Cosenza

Quarantunenne fermato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati contro l’assistenza familiare, i militari della Compagnia di Cosenza, hanno arrestato un uomo perché accusato di aver maltrattato la compagna, vittima di reiterate condotte vessatorie sul piano fisico, morale e psichico da oltre otto anni.

Al culmine di tali tristi e violenti episodi, la vittima non ha potuto fare altro che raccontare tutto ai carabinieri. Gli accertamenti svolti dai militari, su disposizione della magistratura, hanno permesso all’Autorità Giudiziaria di emettere in brevissimi tempi la misura della custodia cautelare in carcere, garantendo così un’adeguata sicurezza alla donna. Secondo quanto emerge dai drammatici racconti della vittima, l’efferatezza e la sconsideratezza di questi gesti erano già emersi sin dal 2014 quando sarebbe iniziate le violenze fisiche, oltre che verbali: schiaffi, calci, spintoni, tirandole i capelli, minacce di morte. Il tutto, aggravato dal rancore che l’uomo nutriva verso la donna per averlo, già in passato, fatto arrestare e condannare per analoghe condotte. Purtroppo, però, ancora una volta le promesse dell’uomo di cambiare sono state disattese costringendo la donna, di fronte alla escalation della condotta dell’abusante, a scappare via di casa ed a rivolgersi all’Arma bruzia.

