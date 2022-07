Bari, contagi in aumento: l'Asl riapre ambulatori per somministrazioni dosi

Asl Bari, visto l'aumento dell'afflusso nei centri vaccinali, ha deciso di riaprire da domani e sino al 29 luglio altri tre ambulatori per le somministrazioni delle dosi anti Covid. Saranno attivi i centri nelle sedi ex Cto (Lungomare Starita), rione Japigia (via Papalia) e Carbonara (vico Oberdan). Sarà possibile accedere solo su prenotazione, tramite Cup e/o farmacia, prenotazioni riattivate oggi. "Consigliamo agli utenti di non accalcarsi nelle sedi vaccinali nelle prime ore del mattino - spiega Sara De Nitto, la dirigente del Dipartimento di prevenzione - è importante infatti continuare a rispettare le misure anti contagio. C'è disponibilità di vaccino e stiamo potenziando l'offerta affinché tutti possano effettuare in tempi brevi la vaccinazione". L'accesso alla vaccinazione e' possibile anche tramite medici di medicina generale e pediatri di libera scelta o nelle farmacie convenzionate. Restano disponibili i nove centri distribuiti in tutta la provincia e gli uffici Sisp dell'area nord dove è possibile fare la vaccinazione su richiesta.

