Pedersen sfreccia davanti a Wright e Houle. Ganna è sesto

Il Tour si prende una pausa dopo le forti emozioni alpine delle ultime due tappe, e Mads Pedersen si aggiudica la tredicesima tappa, da Le Bourg d’Oisans a Saint Etienne, di 193 km. Una frazione per attaccanti, con la fuga che premia l’azione del sestetto all’attacco quasi per l’intera giornata, con il beneplacito del gruppo dei big, che si è limitato a controllare a distanza.

La fuga parte dopo appena una trentina di chilometri grazie soprattutto a Filippo Ganna, all’attacco fin dai primi chilometri; una serie di rilanci porta un sestetto a giocarsi la vittoria di tappa, con Filippo Ganna, Stefan Kung, Matteo Jorgenson, Fred Wright, Hugo Houle e Mads Pedersen con un vantaggio di quasi sei minuti sul gruppo degli uomini di classifica. Nel finale, a 12 km dal traguardo, Pedersen, Wright e Houle staccano i compagni di fuga e si giocano la vittoria di tappa in volata, con il danese Pedersen a vincere nettamente davanti a Wright e Houle; soltanto sesto posto per Filippo Ganna, il corridore più combattivo di giornata. Per il gruppo, arrivato con 5’45” di ritardo, volata di consolazione, vinta da Van Aert.

In classifica generale, quindi, tutto immutato, con Vingegaard sempre al comando, davanti a Pogacar, secondo a 2’22”, e a Thomas, terzo a 2’26”.

Ancora attaccanti protagonisti oggi, nella quattordicesima tappa da Saint Etienne a Mende, di 193 km. Corsa selettiva, con numerosi saliscendi a cinque Gran premi della montagna, anche se non particolarmente impegnativi.

Finale esplosivo, con l’ultima ascesa, la Cote de la Croix Neuve, decisiva; la salita, intitolata a Laurent Jalabert, non supera i 3 km, ma presenta una pendenza media del 10,2% di pendenza media, con cima posta ad appena 1500 metri dal traguardo.

