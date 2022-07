Incidente in parapendio per Vic, voce di RadioDeejay: "Sono rotto, ma mi possono riaggiustare"

Vittorio Lelli, speaker di Radio Deejay con il nome di Vic, con una foto pubblicata su Instagram, ha annunciato di trovarsi in ospedale dopo aver avuto un incidente con il parapendio. Lo speaker radiofonico ha condiviso sul proprio profilo Instagram la foto in cui ha la mano con la flebo svelando, poi, il motivo del ricovero in ospedale.

“Avrei preferito una vacanza, chessó a Sulawesi, ma a volte le cose vanno diversamente” – esordisce cosí nel post di Vittorio Lelli che poi racconta le dinamiche dell’incidente. “Per la precisione è andata che atterrando col parapendio a 5 metri da terra la vela ha pensato bene di chiudersi, come una pallina di carta che viene lanciata nel cestino, e alla fine nel cestino ha lanciato me”, aggiunge.

Riguardo alle sue condizioni, rassicura tutti “Sono tanto rotto ma mi possono riaggiustare, qualche pezzo ci metterà un po’ di più ma tutto procede bene, in ospedale mi seguono delle persone incredibili che voglio ringraziare con tutto il cuore e voglio ringraziare tutti i miei amici per essermi vicini, le persone a me care, tutta la radio, insomma sono stato travolto da un’ondata d’amore gigantesca (si fa per dire eh, altrimenti non l’avrei retta)”.

