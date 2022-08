Detersivo per piatti al posto del succo di frutta: anziana muore in una casa di riposo

Il dramma arriva dalla California. E a riportare la notizia è ABC7News. Secondo il canale americano una donna di 93 anni è morta in una casa di riposo a San Mateo, in California. All'anziana sarebbe stato dato del detersivo per piatti al posto di un succo di frutta. La vittima si chiamava Gertrude Elizabeth Murison Maxwell. "Sono preoccupata che il livello di assistenza non sia adeguato… problemi come questo non dovrebbero accadere", ha affermato June Lee, residente a Hillsborough, che aveva in programma di affidare suo marito alle cure della struttura incriminata (Atria Park of San Mateo) questa settimana. L'incidente è avvenuto domenica notte. Il team di Atria Park of San Mateo ha detto che anche altri due residenti sono stati ricoverati in ospedale. Nella loro dichiarazione, hanno rivelato quale fosse la sostanza chimica tossica: "Possiamo confermare che tre dei nostri residenti sono stati recentemente trasportati in ospedale. Gli è stata erroneamente servitio del detersivo per piatti come succo di frutta". Il procuratore distrettuale di San Mateo Steve Wagstaffe ha confermato che la polizia di San Mateo sta indagando sulla vicenda.

