Paola, raddoppio della Santomarco. Piace solo il vecchio progetto

Ferrovia: i comitati sono distinti e distanti a riguardo dello studio di fattibilità del raddoppio della galleria Santomarco sulla tratta Cosenza-Paola-San Lucido. Mentre il Movimento denominato Santomarco propone una raccolta di firme e “sponsorizza” un vecchio progetto di Italferr. Quello di riferimento ai residenti di Pantani riferisce come «non intende condividere il manifesto che è stato presentato. Non si può condividere un progetto, quello del 2012 a noi ignoto se non per un disegno che ci appare sovrapponibile a quello del 2022».

I residenti spiegano poi per tramite del loro presidente Anna Anselmo come «non si è contrari a opere o infrastrutture che portano progresso e attività economiche oltre che sviluppo, che sono da sostenere e promuovere, ma l’intera contrada esprime disappunto e proteste per i temuti danni alla salute in forma di inquinamento acustico, ambientale, paesaggistico ed elettromagnetico che entrambi i progetti creerebbero. Qualsiasi opera di interesse pubblico non può disattendere e violare - aggiunge Anna Anselmo - il diritto alla salute sancito e tutelato dalla nostra Costituzione. Per queste basilari motivazioni e con riserva di palesarne altri riscontrabili il Comitato di contrada Pantani, mio tramite, non intende sottoscrivere tale manifesto».

