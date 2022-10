Messina, ruba una borsetta e fugge a piedi: preso dai poliziotti nega tutto

Fermato uno scippatore 22enne in centro città. L'arresto delle Volanti risale a ieri pomeriggio. Durante l’ordinaria attività di controllo del territorio, una pattuglia ha individuato un giovane con una borsa in mano mentre percorreva a gran velocità una via del centro cittadino. L’uomo è stato avvistato mentre era intento a superare il semaforo pedonale rosso, creando pericolo per la propria incolumità e per quella degli altri utenti della strada che si trovavano costretti ad effettuare manovre d’emergenza per evitare di investirlo.

I poliziotti, intuendo che l’uomo avesse appena commesso un reato, lo hanno seguito mentre l'uomo accelerava e cambiava più volte strada. Giunto in via Vittorio Emanuele, ha estratto dalla borsa il portafoglio e si liberato della stessa.

La volante, proseguendo nell’inseguimento, ha chiesto supporto tramite sala operativa alle altre pattuglie, che hanno cinturato in pochi minuti la zona e sbarrato ogni via d’uscita dall’isolato. L'uomo, una volta fermato, è stato riconosciuto dalla vittima dello scippo.

