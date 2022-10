Colto da malore all'esterno di una farmacia, muore un 58enne a Trani

Una normale mattinata di commissioni trasformatasi in tragedia. È accaduto poco prima delle 11 in via Barletta, a Trani, dove ha perso la vita un uomo di 58 anni che era in auto all'esterno di una farmacia.

Sua moglie si era recata a casa di suo cognato, nello stesso stabile e l'uomo, che aveva parcheggiato in adiacenza allo stesso edificio, ha avvertito un malore uscendo dall'auto, si è accasciato al suolo e da lì a poco per lui non c'è stato più nulla da fare.

Sul posto oltre il 118, il cui soccorso è stato purtroppo vano, Polizia locale e Polizia di Stato, oltre a tante persone così da determinare non pochi disagi alla circolazione.

