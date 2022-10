Sant'Angelo di Brolo, i raid degli animali selvatici allarmano gli agricoltori

Animali selvatici sempre più vicini agli uomini. Negli ultimi decenni le campagne del territorio santangiolese sono infestate da ghiri, da suidi che provocano grossi danni all’agricoltura, ai terrazzamenti, agli automobilisti in transito e ultimamente anche ad alcune persone attaccate dai suidi, provocando non poche preoccupazioni agli operai che devono recarsi nelle campagne per eseguire lavori. Da un periodo a questa parte anche una volpe è solita scendere dalla circostante campagna, trafelata nel centro urbano per scomparire tra le viuzze del paese rendendosi irreperibile. Queste visite mano a mano che passa il tempo, però, sono diventate sempre più frequenti e la volpe ha acquistato maggiore disinvoltura nel raggirarsi per le strade quasi incurante della presenza dell’uomo. Anzi si sofferma a guardare come fosse una vecchia habitué e si lascia osservare non rifiutando la generosità di qualche negoziante che le dà qualche tozzo di pane. Per dirla in breve la bestiola sta diventando la mascotte del paese e tutti aspettano ormai di vederla arrivare e magari la sfamano nella speranza che non vada nei pollai a decimare le galline. Lei ormai passeggia tranquillamente per il paese, sia pure con la furbizia che la contraddistingue, si infila in qualche portone d’ingresso, si sofferma per le vie e poi se ne ritorna nel suo habitat naturale. Si farà addomesticare o rimarrà la furba rubagalline? Intanto i santangiolesi continuano ad accoglierla come fosse un portafortuna sperando che non rimanga vittima di qualche maldestro cacciatore.

