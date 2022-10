“Mi diedero della put...a straniera, nessuno intervenne”, lo sfogo della velocista italiana Zaynab Dosso

Zaynab Dosso, velocista azzurra che ha vinto il bronzo negli ultimi Europei con la staffetta 4x100, è stata vittima di una aggressione verbale a Roma da parte di una donna che stava facendo l'elemosina che l'ha definita "putt... Straniera". "Non sono scioccata perché lei mi ha dato della p... o per il fatto che mi dicesse di tornarmene nel mio paese - ha raccontato l'atleta italiana in un post su Instagram - Ma che tutti quelli intorno a noi erano in silenzio, alcuni addirittura ridevano. Non mi sento tutelata, ora come ora ho paura ad uscire fuori, ma non perché qualcuno possa farmi un atto discriminatorio, ma per l'indifferenza della gente". In una intervista rilasciata a 'La Stampa' Dosso, nata in Italia da genitori provenienti dalla Costa d'Avorio, ha raccontato un altro episodio di cui è stata vittima durante un trasloco. "Ci hanno tirato un sasso da un balcone - ha aggiunto - Non per prenderci, per spaventare, ma non ho voluto credere che fosse mirato. Ho detto a mia sorella: 'Sono dei balordi, lasciamo perdere'". Per l'azzurra "sarebbe bello che chi ha vinto le elezioni desse un segnale forte contro il razzismo. Se i beceri oggi si sentono più forti, si credono liberi di alzare la voce e restare impuniti, serve che chi starà al governo dica forte e chiaro non è così".

© Riproduzione riservata