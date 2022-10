Barletta, sottrae un bagaglio contente medicinali salvavita e un tablet: arrestato

Gli agenti della Polizia ferroviaria di Barletta hanno arrestato un cittadino straniero per furto aggravato. Tutto ha avuto inizio allorquando una donna, che viaggiava a bordo di un treno a lunga percorrenza, denunciava alla Polfer di avere subito il furto del proprio bagaglio al cui interno vi erano tra le altre cose, medicinali salvavita ed un tablet.

Dalla visione immediata delle immagini di videosorveglianza della stazione di Barletta, gli agenti sono riusciti ad individuare, fra i numerosi utenti presenti, il presunto autore del furto proprio mentre scendeva dal treno in questione: aveva con sé un bagaglio compatibile quello descritto dalla viaggiatrice.

Una volta sceso dal treno, l'uomo ha assunto un atteggiamento guardingo nel tentativo di eludere una pattuglia della Polfer che proprio in quel momento era impegnata nei controlli di prevenzione e vigilanza. Successivamente si è allontanato dalla stazione in direzione dei giardini De Nittis, luogo che nell’ultimo periodo è stato vigilato con incisività. Proprio qui gli agenti lo hanno localizzato e bloccato, accertando che aveva con sé la refurtiva, restituita alla legittima proprietaria. Il responsabile, invece, è ora in carcere a Trani.

