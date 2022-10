Tragedia a Cosenza, l'imprenditore Roberto Docimo muore giocando a calcetto

L’imprenditore Roberto Docimo, 54 anni, è morto a causa di un arresto cardiocircolatorio in un centro sportivo dell’area urbana nei giorni scorsi. Vani i soccorsi che gli sono stati prestati dai compagni di sport appena ha accusato il malore. Invano gli è stato praticato il massaggio cardiaco. Il trentaquattrenne stava giocando a calcetto con gli amici di sempre. La sua prematura scomparsa ha suscitato emozione e sconcerto: Docimo era molto conosciuto e benvoluto per via del carattere gioioso e della generosità che ne caratterizzavano il tratto.

I familiari hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine chiedendo che sia verificato se sia stato fatto tutto il possibile per salvargli la vita. Nel luogo della tragedia pare non fosse disponibile un defibrillatore. Sarà adesso la procura della Repubblica, diretta da Mario Spagnuolo, a compiere le necessarie verifiche e gli accertamenti di rito.

© Riproduzione riservata