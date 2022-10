Nbc, Biden irritato da una telefonata con Zelensky: Kiev ha chiesto altri aiuti

Il presidente Usa Joe Biden «ha perso la pazienza» nel corso di una telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, perché il responsabile di Kiev «ha chiesto altri aiuti» dopo che l’inquilino della Casa Bianca gli aveva annunciato il via libera a un miliardo di dollari all’Ucraina. Lo riporta l’emittente Usa Nbc.

Ue condanna attacchi Mosca: "Seminare paura non funzionerà"

«Condanniamo con la massima fermezza gli attacchi missilistici della Russia contro Kiev e le infrastrutture critiche in altre regioni. La strategia di Mosca di seminare paura non funzionerà. Continueremo a stare al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario». Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel.

