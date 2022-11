Violenza privata a Reggio Calabria, l'ex assessore Muraca a giudizio

I fatti risalgono al settembre 2019. Quando un cittadino, Antonio Maviglia, si rivolse all’allora assessore Giovanni Muraca per chiedere lumi sull’assenza di servizi sanitari a Pentimele. Muraca avrebbe avuto una reazione sopra le righe costringendo il Maviglia – lo sostiene nella denuncia – a tollerare che lui gli ispezionasse il portafogli rovistando tra documenti ed effetti personali e facendo valere il fatto che lui fosse un appartenente alla Polizia di Stato. Il cittadino ha sporto denuncia e il pm ha ritenuto che ci fossero i presupposti per rinviare ogni decisione davanti al Tribunale monocratico, dove Muraca dovrà comparire il prossimo 3 marzo. L’avv. Sergio Laganà, che difende Muraca, si dice «sconcertato In relazione ai fatti denunciati da Antonio Maviglia.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio Calabria

© Riproduzione riservata