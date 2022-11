Locale sequestrato a Catanzaro Lido. Il Tar accoglie il ricorso dei proprietari

Dovrebbe presto poter riaprire il ristorante Twist a Catanzaro Lido. Il locale era stato sequestrato a fine settembre dalla Guardia costiera. Era emerso infatti che a partire dal 1991 sarebbe stata perpetrata un’occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo e di superficie ricadente nei trenta metri dalla linea di confine del demanio marittimo. Oltre ai sigilli disposti dalla Procura c’era stato anche un provvedimento di annullamento in autotutela da parte del Comune di un precedente provvedimento di condono, sull’immobile realizzato, in parte, su suolo demaniale e, in parte, su area privata. Gli ultimi proprietari dell’immobile hanno impugnato davanti al Tar l’atto dell’amministrazione comunale. I giudici amministrativi, con propria ordinanza, hanno accolto in piene le tesi degli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro svolte per conto dei proprietari e dei gestori del locale, sospendendo, con puntuali motivazioni dì merito, il provvedimento del Comune che aveva annullato in autotutela la concessione edilizia a suo tempo rilasciata.

Il Comune, si spiega nell’ordinanza del Tar, aveva annullato il condono con la motivazione delle false rappresentazioni di fatti o dichiarazioni sostitutive rese dal ricorrente in sede di istanza di condono in merito alla natura dell’area demaniale su cui sorgeva l’immobile e all’assenza di vincoli, oltre all’attuale assenza della concessione per l’occupazione dell’area demaniale e del nulla osta per l’esecuzione di opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Catanzaro

© Riproduzione riservata