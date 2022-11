Frattura in Lega serie A, le big lasciano l'Assemblea. De Laurentiis infuriato

Sette club hanno deciso di non partecipare all’Assemblea odierna della Lega Serie A, in programma nella sede di viale Ippolito Rosellini 4, dopo non aver trovato un’intesa sull'elezione del Consigliere non-indipendente. Dopo aver raggiunto il quorum minimo di 11 società (confermata la presenza di 12 club), il presidente Lorenzo Casini ha chiesto di rinviare la votazione, istanza accolta poi dai presenti. La scelta delle sette squadre - Napoli, Roma, Juventus, Inter, Milan, Fiorentina e Monza - è arrivata in seguito a una sfuriata di Aurelio De Laurentiis non solo sul tema all’ordine del giorno, ma anche su questioni passate legate alla mancanza di unanimità nelle scelte. "Le squadre hanno esercitato un loro diritto di non partecipare", ha ribadito Casini durante la conferenza stampa.

