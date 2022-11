Bufera nel calcio Foggia: il tribunale "cambia" la presidenza che ritorna alla Pintus

Bufera nel Calcio Foggia. La famiglia Canonico decide di estromettersi dal CdA che torna nelle mani della dottoressa Maria Assunta Pintus che riprende la carica di Presidente del Club nel Consiglio di Amministrazione composto dal figlio Eduardo Chighine e Davide Pelusi. Nicola Canonico rimane socio del Club. La decisione scaturisce in seguito ad un Consiglio di amministrazione dei soci che fu convocato dalla Pintus il 27 agosto del 2021 in modo improprio perché senza giusta causa, in quella occasione, aveva estromesso Davide Pelusi senza giusta causa inserendo l’attuale patron Nicola Canonico. Pelusi ha impugnato quel verbale di assemblea ed è notizia di alcune settimane fa che, vinto l’arbitrato, in virtù di quel lodo del Tribunale fa sì che torni in sella il vecchio CdA. Davide Pelusi che torna ad essere consigliere del Foggia con un contenzioso in atto con la stessa Società per gli stipendi pregressi. A seguito di questa decisione il Direttore Sportivo Matteo Lauriola ha rassegnato oggi stesso le dimissioni dall’incarico.

