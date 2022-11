Convinti di guardare una partita dei Mondiali, in realtà è solo il videogame Fifa: beffa per 40mila

Internet dà a molti l’illusione di poter vedere il Mondiale gratis, seguendo i suggerimenti di chi promette trasmissioni live "pirata". Ma per molti utenti il miraggio si è trasformato in una beffa, e la partita si è rivelata alla fine un videogame. La vicenda ha visto come sfortunate vittime migliaia di utenti del Vietnam, indotti a guardare su YouTube la gara tra Giappone e Germania. L’approdo sulla piattaforma video è stato favorito da alcuni annunci pubblicati su Google, con il titolo titolo «Guarda Germania-Giappone in diretta il 23/11 Coppa del Mondo Gruppo E 2022». A collegarsi con il video - riporta la testata vietnamita "VNExpress" - sono stati oltre 40 mila visitatori. A chi le ha viste, le riprese della partita sono apparse come filmate da un angolo lontano dello stadio, con commenti in vietnamita, ma piatte e sfocate, come se il segnale fosse scarso e la qualità video ridotta.

«Dopo averlo guardato per alcuni minuti - ha riferito un utente di Hanoi al sito web - mi sono reso conto che il contenuto era falso. È stato solo quando ho letto i commenti sul live streaming, e ho guardato da vicino i visi dei giocatori, che ho capito che erano le immagini nel gioco "FIFA 23" che simulava la Coppa del Mondo». A cadere nella trappola anche gli utenti di un video in live streaming trasmesso in contemporanea con la partita Germania-Giappone; un altro lungo 90 secondi che riassumeva le informazioni pre-partita, ma dal titolo simile, ha attirato più di 800 spettatori dal vivo. Per chi naviga sui siti di streaming, questo è un trucco familiare: quando c'è un grande evento, di sport ma anche di cronaca, compaiono molti annunci all’interno delle piattaforme video, con la dicitura «Live», che poi reindirizzano ad animazioni, o a commenti "dal divano" di youtuber più o meno famosi. Lo scopo è quello di monetizzare i contatti, grazie alla visualizzazione degli annunci generati dalla piattaforma stessa.

