Oroscopo di oggi sabato 3 dicembre 2022 per tutti i segni zodiacali.

L'oroscopo del 3 dicembre 2022 secondo Artemide fa presagire buona fortuna a coloro che non hanno paura di agire in modo deciso. Le stelle danno energia, fiducia in se stessi e fortuna, quindi la cosa più ragionevole è approfittarne passando dalle parole ai fatti. C'è la possibilità di tirare fuori anche il progetto più disperato, se lo prendi sul serio, rimboccandoti le maniche. Solo una mancanza di comprensione con colleghi e parenti può ostacolare il successo: cerca di non fare pressione sugli altri, altrimenti riceverai un duro rifiuto e spenderai tutto il potenziale di questa giornata in litigi senza senso.

Ariete

Il segreto del successo dell'Ariete risiede nella sua capacità di organizzare un gruppo di persone, ottenendo da esse i risultati desiderati. La giornata non spingerà l'Ariete a svolgere lui stesso ardue imprese lavorative, ma potrà facilmente ottenere i risultati desiderati con la collaborazione degli altri. Quindi, come organizzatore, coordinatore o capo, l'Ariete è semplicemente insostituibile. Anche senza alcun diritto speciale, l'Ariete può tranquillamente scaricare alcuni dei suoi compiti sugli altri. E il suo comportamento sarà accettato con comprensione.

Toro

Al Toro possono essere affidati casi che ha paura di affrontare. Forse crede di non avere abbastanza esperienza, conoscenza o abilità per realizzarli. Tale insicurezza può avere un effetto negativo sul risultato, quindi le stelle dell'oroscopo secondo Artemide suggeriscono che il Toro acquisisca determinazione e metta da parte tutti i dubbi prima di intraprendere questo lavoro. E se questo non funziona, sarà meglio affidalo a qualcun altro o rimandarlo ai prossimi giorni.

Gemelli

Giorno entusiasmante per i Gemelli! I rappresentanti del segno si appassioneranno a ciò che fanno, anche se il loro ambito di lavoro è lontano dalle cose che ama davvero. Non si sa quale sia il segreto: nel buon umore dei Gemelli o nel fatto che sentiranno un'ondata di forza dentro di sé. Grazie a questo atteggiamento costruttivo, gli altri si rivolgeranno ai Gemelli chiedendo il loro consiglio più di una volta durante il giorno.

Cancro

La principale forza trainante del Cancro sarà l'ambizione. Non gli basta fare solo le cose: deve fare tutto meglio di chiunque altro e in modo tale da essere notato. Ecco perché la giornata è ottima per dare uno slancio alla carriera. Qualsiasi passo del Cancro in questa direzione sarà fatto in modo naturale e semplice. Inoltre, le stelle dell'oroscopo promettono che coloro che circondano il Cancro reagiranno in modo molto favorevole al loro avanzamento sul lavoro e saranno persino in grado di spingerlo un po' in avanti.

Leone

Il Leone sarà particolarmente gravato dalla routine. Trovarsi ogni giorno a fare la stessa cosa, inizia a disturbare. Per non cadere nella malinconia o in uno stato di insofferenza, le stelle dell'oroscopo consigliano al Leone di mettersi in discussione e cambiare drasticamente la direzione della sua giornata. Il minimo che può fare è cambiare il suo look, o la pettinatura. Tuttavia, è meglio se il Leone ha cose da fare fuori dalle quattro mura di casa: un cambio di scenario e una boccata d'aria fresca sono più che mai necessari.

Vergine

La Vergine dovrà mostrare sincerità e franchezza e anche, se necessario, la capacità battere il pugno sul tavolo. Se la Vergine non riesce a mostrare determinazione e fermezza, chi la circonda la spingerà rapidamente in secondo piano, appropriandosi delle sue idee e dei suoi meriti. Quindi la Vergine semplicemente non ha altra scelta: o sopporterà la panchina, oppure sarà in grado di dimostrare a tutti il ​​suo carattere forte e grazie a questo verrà alla ribalta.

Bilancia

Per la Bilancia oggi sarà un po' come andare in bicicletta: più vai piano, più rischi di cadere. E viceversa: avendo acquisito una buona velocità, la Bilancia scoprirà che qualsiasi attività pratica si sta impantanando. Quindi è semplicemente necessario che la Bilancia acceleri, anche se per questo ha bisogno di raccogliere tutta la sua volontà. Ma una volta guadagnato slancio, la Bilancia non siu fermerà per molto tempo. I rappresentanti del segno saranno in grado di ottenere ottimi risultati in ambito lavorativo.

Scorpione

Fin dalla mattina lo Scorpione andrà a capofitto nel lavoro ma non sarà facile per lui emergere. Sarà così concentrato che neanche la confusione che regna intorno può fermarlo. Le stelle dell'oroscopo consigliano allo Scorpione di utilizzare questa capacità di concentrazione per affrontare brillantemente i casi in cui decide tutto dall'inizio alla fine. Ma il lavoro di squadra è controindicato per lui: lo Scorpione, immerso nei suoi pensieri, semplicemente non ascolterà le parole di chi lo circonda.

Sagittario

Il Sagittario, inaspettatamente per se stesso, può risvegliare le sue capacità organizzative e la situazione sarà favorevole. Forse al Sagittario verrà chiesto di tenere un incontro, organizzare una vacanza o un picnic. O forse la giornata gli porrà davanti altri compiti che richiedono il coinvolgimento delle persone. In ogni caso, il Sagittario ha tutte le opportunità per far fronte a tutto quello che troverà di fronte. Ci vorranno molta forza e nervi, ma oggi è un giorno fortunato.

Capricorno

I Capricorno corrono il rischio di dover affrontare lo stress di una concorrenza agguerrita e forti pressioni esterne. Forse uno dei colleghi vorrà fermarvi mettendovi da parte. O forse il Capricorno dovrà affrontare gli attacchi di persone malvage. In ogni caso, gli astri dell'oroscopo gli consigliano di raccogliere tutta la sua forza, determinazione e volontà, non cedendo alle posizioni conquistate. In caso contrario, non sarà facile ripristinare successivamente queste posizioni.

Acquario

Negli affari, l'Acquario può essere fortemente ostacolato dal desiderio di ottenere rapidamente risultati. Ma la fretta rischierà di rallentare il lavoro e di posticipando le scadenze. Ritardi e slittamenti possono essere previsti dall'Acquario in qualsiasi attività. L'Acquario può correggere la situazione solo se si sbarazza della sua impazienza interiore. Se ci riesce, potrà finire con facilità e molto presto ciò che ha iniziato.

Pesce

Il motto di vita per i Pesci sarà il perentorio “io stesso!”. Le stelle dell'oroscopo non li spingono a guardare con ammirazione coloro che li circondano, o almeno a consultarsi con loro. Per questo motivo, molte delle loro decisioni possono sembrare inaspettate e presuntuose. In realtà, i Pesci non sono inclini a fare le cose frettolosamente, e se hanno preso una decisione significa che sono consapevoli di poter ottenere un risultato positivo. Quindi è sufficiente che le persone vicine ai Pesci non si intromettano e non li ostacolino.

