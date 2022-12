Linea Verde, Convertini racconta le bellezze di Agrigento

Una perla della Sicilia al centro della puntata di “Linea Verde” in onda oggi alle 12.20 su Rai1. Affiancato da Peppone Calabrese, Beppe Convertini torna in Sicilia per raccontare Agrigento, lungo quel lombo di terra definita Costa del Mito, per i suoi straordinari riscontri storici e letterari, in un contesto naturalistico di grande bellezza. Un viaggio fra tradizione e modernità, storia, natura e sapori, che toccherà le immancabili mete della Valle dei Templi e della Scala dei Turchi per arrivare a Favara, Aragona e Montebello di Licata.

Con l’approssimarsi delle feste natalizie, “Linea Verde” racconterà la preparazione dei dolci locali, tra cui il panettone al pistacchio di Raffadali e la pasta reale con mandorle e pistacchi nelle sue varie declinazioni; ma anche piatti salati altrettanto gustosi come la “mbriulata” con cipolle, olive e salsicce. Le ricchezze gastronomiche del luogo saranno al centro anche dello sguardo su storie e sapori degli antichi agrumi della Valle dei Tempi presenti nel giardino della Kolymbethra, bene FAI. Sguardo anche alla grande storia con la vicenda del Teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina e le recenti scoperte sulla quotidianità di Agrigento al tempo in cui era una colonia dell’Antica Grecia, nei siti archeologici del luogo. Spazioinfine alle ricchezze naturali con la riserva di Punta Bianca, il parco culturale “Farm”, che ha ridato vita a un antico borgo nel nome dell’arte e della natura, e alla vicenda di un pastore che si dedica alla “girgentana”, antica razza caprina presente da millenni nella provincia agrigentina.

Bilancio positivo per il conduttore del programma, che ha raccontato la Sicilia nel suo libro “In viaggio con Beppe Convertini” (Admaiora): «È stata un’immersione stupenda nella storia, nell’arte e nella cultura, che mi ha permesso di conoscere una parte incredibile di questa terra, con colori, odori e sapori unici al mondo. Un viaggio da sogno, come tutte le volte che arrivo in Sicilia».

Uniche secondo Convertini le suggestioni dei luoghi: «Quando sei nella Valle dei Templi è come se vivessi un’altra epoca, in un mondo unico e straordinario come pochi al mondo, scoprendo arte e cultura di millenni fa. Questa sensazione è stata davvero emozionante, così come l’attaccamento alla terra e i valori autentici della tradizione e della gente. Unica anche la gioia di vivere dei siciliani, la loro capacità di farti sentirti a casa. Caratteristiche comuni a tutti noi del Sud».

Diretto da Luciano Sabatini, “Linea Verde” è un programma di Camillo Scoyni e Giuseppe Bosin, Andrea Caterini, Dario Di Gennaro, Lucia Gramazio, Carola Ortuso, Yari Selvetella, Nicola Sisto.

