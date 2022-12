A Catania lo “sconto” sull'eroina: ordinanza cautelare per 26 persone

Tre dosi di eroina al prezzo di due. Era la 'promozione', lanciata sui cellulari dei clienti abituali, di un gruppo di spacciatori a conduzione familiare sgominato da carabinieri del Comando provinciale di Catania che stanno eseguendo un’ordinanza nei confronti di 26 persone.

I reati ipotizzati dal gip, a vario titolo, sono associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di droga.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Catania, hanno consentito di scardinare un sodalizio attivo nel capoluogo e nei paesi etnei di Misterbianco, Adrano, Mascalucia, San Giovanni La Punta e Piedimonte Etneo. Secondo l’accusa, con un preciso modus operandi, il gruppo si occupava della vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di partite di eroina, approvvigionando anche altre organizzazioni malavitose dell’hinterland.

Dall’indagine è emerso un articolato sistema di gestione del traffico di stupefacenti, i cui proventi illeciti, stimati in diverse centinaia di migliaia di euro, circa 3.000 al giorno, venivano sia reinvestiti nel mercato della droga, attraverso l'acquisto di circa 3 chili di eroina al mese. I soldi erano utilizzati per il mantenimento dei vertici dell’associazione e dei pusher, pagati con una sorta di 'stipendio fissò più una 'commissione' sul quantitativo smerciato. In particolare, rivela la Procura di Catania, «il sodalizio, al fine di aumentare i volumi di vendita, inviava sui cellulari dei clienti abituali, delle vere e proprie «offerte promozionali 3x2» pubblicizzando la possibilità di acquistare tre dosi al costo di due.

Una iniziativa, 3x2, che ha dato il nome all’operazione che è eseguita nelle provincie di Catania, Messina, Palermo, Enna, Cosenza e Benevento da oltre 200 carabinieri del comando provinciale del capoluogo etneo.

