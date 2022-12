Il premio Nobel per la pace russo, presidente della ong Memorial, ha criticato la guerra «folle e criminale» del presidente Vladimir Putin in Ucraina nel ritirare il premio a Oslo. Sotto Putin, «la resistenza alla Russia si chiama fascismo», una distorsione diventata «la giustificazione ideologica per la folle e criminale guerra di aggressione contro l’Ucraina», ha detto Jan Rachinsky nel suo discorso di accettazione del Nobel.

