A Catania il meeting su salute e comfort negli ambienti di vita confinanti

"Health and Comfort for Human indoor Life" è il tema del meeting transettoriale - interdisciplinare voluto dalla Fondazione habitat umano che si è tenuto a Catania. Dopo gli indirizzi di saluto istituzionali (Giovanna Volo Assessore della Salute, Regione Siciliana; Federico Portoghese Commissario Str.o Città Metropolitana Catania; Eleonora Bonanno Fondazione Ordine Architetti Catania; Dina Castronovo Presidente VOI. Volontari Ospedalieri Italiani; Gaetana D’Agostino Presidente Ordine Psicologi Regione Sicilia; Sebastian Carlo Greco Presidente Ordine Architetti P.P.C. Prov. Catania; Antonio Leonardi Direttore Dipartimento Prevenzione ASP Catania; Mariagrazia Leonardi Presidente Istituto Nazionale di Architettura In/Arch Sicilia; Antonio Raciti IngegneriArchitetiAcesi; Anna Milazzo Presidente AMA Associazione Malati Alzheimer; Agatino Spoto Presidente Collegio Geometri e G. L. Prov. Catania; Michele Talia Presidente Istituto Nazionale di Urbanistica) sono iniziati i lavori del meeting, introdotti e coordinati da Francesco Ferrara Presidente Fondazione habitat umano, con il "Faccia a faccia per un habitat più umano" curato da Gianluca Burgio Università KORE di Enna “Living Sphere” Ricerche per la città più che umana; Wittfrida Mitterer Presidente Fondazione italiana Bioarchitettura (Bolzano) Trent’anni di “Bioarchitettura (per ri-) Abitare la Terra”; e Angelo Verderosa Verderosa Studio (Irpinia) premio IN/ARCH 2020 progetto Borgo biologico di Cairano. A seguire la lectio magistralis di Beate Radzey LANDaufwärts - Tubingen (DE) l’Ambiente di vita per la Persona fragile che ha bisogno di assistenza.

Si è poi proseguito con "la Casa come fabbrica di ossigeno e luogo per il benessere" e le relazioni dei Chairman Giovanni Galanti Membro CTS. habitat umano (Firenze), di Rita Baraldi Istituto per la BioEconomia IBE - CNR (Firenze) con La ricerca scientifica sul ruolo delle piante nel disinquinamento dell’aria indoor; Loepoldo Busa Biosafe (Padova) con La certificazione biosafe di salubrità ambientale e qualità dell’aria interna; Giulia De La Ville 3+ Progetti Torino con Ripensare gli Ambienti confinati (Politecnico di Torino): la parete come elemento costruttivo per contrastare i Virus; Vivian Tamm Designer Scuola di Arti e Design Weissensee Berlin (DE) con Progetto Cellular (assorbire, decomporre e metabolizzare gli inquinanti aerei). "Il Domicilio primo luogo di assistenza, prevenzione e cura" ha visto gli interventi dei Chairman Sergio Amico Portavoce CTS. habitat umano - Dir. UOS ASP. Catania (Psicologia); Giuseppina Galati Psicologa Esperta in neuropiscologia clinica; Serenella Grioli Responsabile UVA. Ospedale Garibaldi Catania L’impatto della malattia sul contesto vissuto e viceversa … !; Sebastiano Percolla Presidente Cenestesi ETS. Catania La domiciliazione della cura come prassi clinica e di prevenzione; "Grazia Nicolosi" PhD ingegneria architettura Università Studi Catania Lo spazio cromatico per una architettura emozionale; Ivana Laura Sorge Libero professionista Consigliere Fondazione Architetti Catania La luce naturale nella progettazione dello spazio abitativo: qualità e comfort. I lavori sono proseguiti con "La Città come risorsa per la Persona a 360 gradi - Chairman Melania Guarrera Referente Osservatorio pari opportunità Ordine Architetti Catania; Iginio Rossi INU. Istituto Nazionale Urbanistica - Coordinatore Città Accessibili a Tutti L’accessibilità a 360 gradi: una strategia per il benessere urbano; Gaetano Manuele INU. Istituto Nazionale Urbanistica - gruppo di lavoro Città accessibile a tutti InSUPERabile Catania: progetto “dal basso” promozione abbattimento barriere architettoniche a Catania; Antonio Marano Fondazione italiana Bioarchitettura (Catania) La Bioarchitettura per l’Accessibilità e come “risorsa” per la comunità. Si è poi proseguito con "Declaration for the Human habitat design" con Massimo Pica Ciamarra Direttore “Le Carré Bleu feuille internationalle d’architecture” - Paris (FR) Presidente Civilizzare l’Urbano ETS. - Napoli; gli interventi programmati di Toni Cellura Green Building Council Italia Chapter Sicilia; Salvino Maltese Dir. Polo museale Le Ciminiere Città Metropolitana Catania; Salvatore Mirabella Disability Manager CTS habitat umano; Egidio Raimondi XLamItalia. Infine, le conclusioni con il "Manifesto per un habitat a misura di Persona" di Francesco Ferrara, Presidente Fondazione habitat umano - isola di Lipari.

La Fondazione habitat umano nasce a Lipari (isola principale dell'arcipelago delle isole Eolie) ispirata dalle attività di studio, ricerca e promozione sociale svolte sin dalla fine degli anni novanta da un gruppo di esperti e operatori internazionali nel settore delle eco-tecnologie domotiche ed ambientali, è attiva nel territorio attraverso Centri studio e di ricerca e corrispondenti nelle principali Città italiane e dell'UE. La Fondazione promuove il primo Sportello habitat umano italiano dedicato al sostegno delle categorie disagiate per il monitoraggio ed il miglioramento del loro comfort abitativo ed il raggiungimento di un livello accettabile di vivibilità indoor del disabile, dei soggetti vulnerabili e del loro nucleo familiare.

